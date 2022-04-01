Ярмарка, Кремль, «Маяк» загорятся синим в поддержку людей с аутизмом

Международная акция «Зажги синим» проводится ежегодно 2 апреля, во Всемирный день распространения информации об аутизме. Главные достопримечательности города подсветят синим светом в знак толерантного принятия людей с аутизмом.
2 апреля в столице Приволжья с 19:00 до 23:00 в синие цвета окрасятся здание фабрики «Маяк», Ярмарка, набережная Федоровского, Кремль, Канавинский мост, Телебашня, стадион «Нижний Новгород» и Шуховская башня под Дзержинском.
Напомним, ранее кинорежиссер Оксана Михеева сняла видеоролик ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.
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Фото: pexels
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