Кинорежиссер Оксана Михеева сняла видеоролик ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма

В Нижнем Новгороде 17 марта открылся центр социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра.

«Здесь будет проводиться переподготовка дефектологов, педагогов, логопедов, оказываться методическая поддержка. Родители должны получать всестороннюю помощь и сопровождение сразу же после постановки диагноза», — отметил Глеб Никитин.

На каждые 10 тысяч человек — 60 человек рождается с расстройствами аутистического спектра. В Нижегородской области к 2021 году аутизм диагностирован у 1089 детей.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде пройдет акция «Зажги синим» в поддержку людей с аутизмом. Синяя подсветка появится у кремля, ярмарки, телебашни, стадиона «Нижний Новгород», театра драмы, Речного вокзала, здания государственного банка и Шуховской башни в Дзержинске.

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