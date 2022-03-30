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Нижегородский зоопарк «Лимпопо» передал 160 килограмм мяса приюту «Сострадание НН»

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Зоопарк «Лимпопо» передал еду и деньги приюту «Сострадание НН». Об этом сообщили в представители организации.

 

Ранее команда нижегородского благотворительного фонда защиты животных «Сострадание НН» просила о помощи. Содержание брошенных 250 собак в приюте стало втрое(!) дороже.

Так, животные приюта получили 100 килограмм риса, 160 килограмм мяса и 20 килограмм куриных голов. Кроме корма, сотрудники зоопарка собрали деньги, которые также передали приюту.

«Мы искренне надеемся и верим, что тяжелые времена скоро закончатся, ведь животные не виноваты. Мы же со своей стороны готовы помогать, чем можем. Призываем это сделать и всех неравнодушных людей», — добавил директор нижегородского зоопарка Владимир Герасичкин.



 

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Фото: пресс-служба зоопарка «Лимпопо»

 

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