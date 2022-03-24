250 собак приюта «Сострадание НН» остались без лекарств и привычной еды

Команда нижегородского благотворительного фонда защиты животных «Сострадание НН» просит о помощи. Содержание брошенных 250 собак в приюте стало втрое(!) дороже. Уже принято решение отказаться от дорогостоящих лекарств и перевести животных на более доступные продукты — с гречки и риса на геркулес. Все подробности и варианты помощи можно найти здесь.
По словам работников приюта, за последний месяц цены на корма, лекарства, вакцины, средства обработки от паразитов и другие необходимые животным вещи значительно выросли. Отмечается, что пережить происходящее можно только сократив количество собак в приюте, а это значит, что нужно вернуть на прежние места обитания 2/3 приютских собак.
«Естественно, такой вариант мы не рассматриваем», — добавляет команда.
Публикуем адреса, куда можно передать помощь:
- в приют — Бурнаковский проезд,16
- в госпиталь — улица Коминтерна 29а
- через книжные магазины «Дирижабль»
Остальные варианты поддержки можно найти здесь.
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Фото: сообщество приюта «ВКонтакте»
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