250 собак приюта «Сострадание НН» остались без лекарств и привычной еды

По словам работников приюта, за последний месяц цены на корма, лекарства, вакцины, средства обработки от паразитов и другие необходимые животным вещи значительно выросли. Отмечается, что пережить происходящее можно только сократив количество собак в приюте, а это значит, что нужно вернуть на прежние места обитания 2/3 приютских собак.

«Естественно, такой вариант мы не рассматриваем», — добавляет команда.

Публикуем адреса, куда можно передать помощь:

в приют — Бурнаковский проезд,16

в госпиталь — улица Коминтерна 29а

через книжные магазины «Дирижабль»

Остальные варианты поддержки можно найти здесь.





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Фото: сообщество приюта «ВКонтакте»