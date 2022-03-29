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Для улицы Ванеева утвердили единый дизайн-код

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Глава Нижнего Новгорода утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева. Постановление опубликовано на сайте мэрии.

 

Дизайн-код улицы сохранит архитектурно-художественный облик зданий и привязку информконструкций к входным группам. Кроме того, заменит устаревшие конструкции.

Напомним, на 13 центральных улицах столицы Приволжья ввели единый дизайн-код рекламных конструкций. Об этом сообщается на странице администрации Нижегородского района в социальных сетях.

 

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Фото: нижнийновгород.рф

 

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