Для улицы Ванеева утвердили единый дизайн-код

Глава Нижнего Новгорода утвердил архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева. Постановление опубликовано на сайте мэрии.
Дизайн-код улицы сохранит архитектурно-художественный облик зданий и привязку информконструкций к входным группам. Кроме того, заменит устаревшие конструкции.
Напомним, на 13 центральных улицах столицы Приволжья ввели единый дизайн-код рекламных конструкций. Об этом сообщается на странице администрации Нижегородского района в социальных сетях.
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Фото: нижнийновгород.рф
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