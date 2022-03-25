Единый дизайн-код утвердили на центральных улицах Нижнего Новгорода

Единый стиль принят на улицах Большой Покровской, Варварской, Минина, Алексеевской, Пискунова, Рождественской, Большой Печерской, Максима Горького, Ильинской, Звездинке, на площади Свободы и на Нижневолжской набережной.

В скором времени единый стиль будет выбран и установлен на улицах Родионова, Белинского, Новой, Славянской и Короленко.

Многие вывески устарели, а главное — установлены хаотично, что и портит вид исторических зданий. Всю незаконную наружную рекламу и информацию тоже демонтируют.









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Фото: telegram-канал «Горький Нижний»