OBI снова планируют открыть в Нижнем Новгороде. Когда?

Немецкая сеть магазинов товаров для дома OBI вновь откроется в Нижнем Новгороде в ближайшие две недели. Первыми возобновят работу магазины в Москве и Санкт-Петербурге.
По словам начальника отдела закупок компании Максим Суравегин, в ближайшее время заработают гипермаркеты в Москве и Петербурге, позднее в остальных городах.
За две недели должны открыться 27 магазинов сети. Сейчас в компании работают над устранением «технического сбоя» из-за которого гипермаркеты приостановили работу.
Напомним, ранее в столице Приволжья закрылись все магазины шведской компании H&M. Торговые точки в «Небе», «Седьмом небе», «Фантастике» и «Меге» прекратили обслуживать клиентов и закрылись на неопределенный срок.
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Фото: pixabay
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