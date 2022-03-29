OBI снова планируют открыть в Нижнем Новгороде. Когда?

По словам начальника отдела закупок компании Максим Суравегин, в ближайшее время заработают гипермаркеты в Москве и Петербурге, позднее в остальных городах.

За две недели должны открыться 27 магазинов сети. Сейчас в компании работают над устранением «технического сбоя» из-за которого гипермаркеты приостановили работу.

Напомним, ранее в столице Приволжья закрылись все магазины шведской компании H&M. Торговые точки в «Небе», «Седьмом небе», «Фантастике» и «Меге» прекратили обслуживать клиентов и закрылись на неопределенный срок.





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Фото: pixabay