В Нижнем закрылись все магазины шведской компании H&M

В столице Приволжья закрылись все магазины шведской компании H&M. Торговые точки в «Небе», «Седьмом небе», «Фантастике» и «Меге» прекратили обслуживать клиентов и закрылись на неопределенный срок.
Кроме того, нижегородцам, как и всем жителям России, уже недоступен сайт H&M и приложение для смартфона. При попытке входа пользователь видит уведомление о принятом H&M Group решении приостановить все продажи на территории нашей страны.
Так, все магазины H&M будут закрыты до дальнейшего уведомления.
«Мы постоянно отслеживаем и оцениваем ситуацию и благодарны нашим коллегам и покупателям», — говорится в сообщении fashion-ретейлера.
Отмечается, что все, кто ранее приобрел одежду или обувь онлайн, получат свои заказы.
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Фото: обложка — pexels
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