В Нижнем закрылись все магазины шведской компании H&M

Кроме того, нижегородцам, как и всем жителям России, уже недоступен сайт H&M и приложение для смартфона. При попытке входа пользователь видит уведомление о принятом H&M Group решении приостановить все продажи на территории нашей страны.

Так, все магазины H&M будут закрыты до дальнейшего уведомления.

«Мы постоянно отслеживаем и оцениваем ситуацию и благодарны нашим коллегам и покупателям», — говорится в сообщении fashion-ретейлера.

Отмечается, что все, кто ранее приобрел одежду или обувь онлайн, получат свои заказы.







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Фото: обложка — pexels