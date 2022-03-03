18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Нижнем закрылись все магазины шведской компании H&M

Поделиться:

В столице Приволжья закрылись все магазины шведской компании H&M. Торговые точки в «Небе», «Седьмом небе», «Фантастике» и «Меге» прекратили обслуживать клиентов и закрылись на неопределенный срок.

 

Кроме того, нижегородцам, как и всем жителям России, уже недоступен сайт H&M и приложение для смартфона. При попытке входа пользователь видит уведомление о принятом H&M Group решении приостановить все продажи на территории нашей страны.

Так, все магазины H&M будут закрыты до дальнейшего уведомления.

«Мы постоянно отслеживаем и оцениваем ситуацию и благодарны нашим коллегам и покупателям», — говорится в сообщении fashion-ретейлера.

Отмечается, что все, кто ранее приобрел одежду или обувь онлайн, получат свои заказы.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: обложка — pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: