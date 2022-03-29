Нижегородец продает ⁣замороженный Биг Мак из «Макдональдса». Он оценил бургер в 5000 рублей

Житель Нижнего Новгорода выставил на продажу замороженный Биг Мак из «Макдональдса». Он продает бургер за 5000 рублей. Объявление размещено на сервисе Avito.
Нижегородец выставил на продажу замороженный Биг Мак из «Макдоналдса» за 5000 рублей. В объявлении сказано, что бургер был куплен 19 марта и подвергнут шоковой заморозке. Как сказано в сообщении, торг невозможен!
Напомним, ранее житель Нижнего Новгорода выставил на продажу неизвестную картину Ивана Айвазовского. Он продает работу за 1,1 миллион рублей. Объявление размещено на сервисе Avito.
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Фото: pexels
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