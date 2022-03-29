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Нижегородец продает ⁣замороженный Биг Мак из «Макдональдса». Он оценил бургер в 5000 рублей

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Житель Нижнего Новгорода выставил на продажу ⁣замороженный Биг Мак из «Макдональдса». Он продает бургер за 5000 рублей. Объявление размещено на сервисе Avito.

 

Нижегородец выставил на продажу замороженный Биг Мак из «Макдоналдса» за 5000 рублей. В объявлении сказано, что бургер был куплен 19 марта и подвергнут шоковой заморозке. Как сказано в сообщении, торг невозможен!

Напомним, ранее житель Нижнего Новгорода выставил на продажу неизвестную картину Ивана Айвазовского. Он продает работу за 1,1 миллион рублей. Объявление размещено на сервисе Avito.



 

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Фото: pexels

 

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