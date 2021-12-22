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Работа Айвазовского выставлена на «Авито». Нижегородец продает картину за миллион рублей

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Житель Нижнего Новгорода выставил на продажу неизвестную картину Ивана Айвазовского. Он продает работу за 1,1 миллион рублей. Объявление размещено на сервисе Avito.

 

По словам продавца, картина создана в 1890 году Иваном Айвазовским, он писал ее маслом на холсте 31.5 х 25 сантиметров. На ней изображен свойственный автору сюжет — море,  лодка с парусом и закат. Правда, на работе отсутствует указание подлинности.

Владелец картины проживает в районе площади Минина и Пожарского и может продать неотреставрированную работу за 1,1 миллион рублей. Такая цена будут действовать только до этого Нового года, затем нижегородец ее поднимет.

Напомним, ранее нижегородец выставил на продажу картину с отпечатками своих ступней. Он продает работу за 250 миллионов (что?да!). Подробнее здесь.

 

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