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«Сапсаны» между Нижним и Петербургом временно перестанут курсировать с 30 июня. Рассказываем, почему

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С 30 июня скоростные поезда «Сапсаны» временно перестанут ходить по маршруту «Нижний Новгород – Санкт-Петербург». Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Временные ограничения на курсирование сапсанов вводится из-за реконструкции Курского вокзала Москвы.

«Горьковская железная дорога просит пассажиров внимательно отнестись к этой информации при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Напомним, с 10 марта прекратится курсирование поездов «Стриж» на направлении Москва — Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».



 

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Фото: сообщество «Сапсан» «ВКонтакте»

 

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