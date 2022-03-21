«Сапсаны» между Нижним и Петербургом временно перестанут курсировать с 30 июня. Рассказываем, почему

Временные ограничения на курсирование сапсанов вводится из-за реконструкции Курского вокзала Москвы.

«Горьковская железная дорога просит пассажиров внимательно отнестись к этой информации при планировании поездок и приносит извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении.

Напомним, с 10 марта прекратится курсирование поездов «Стриж» на направлении Москва — Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».







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Фото: сообщество «Сапсан» «ВКонтакте»