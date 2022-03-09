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Курсирование «Стрижей» Москва — Нижний Новгород прекращено

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С 10 марта прекратится курсирование поездов «Стриж» на направлении Москва — Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

 

Так, с 10 марта на маршруте будут работать пять пар поездов «Ласточка».

Кроме того, продолжат курсировать высокоскоростной поезд «Сапсан» Санкт-Петербург — Нижний Новгород и ряд других поездов дальнего следования.

Отмечается, что «Стрижи» обслуживались испанской компанией Talgo. Отмена может быть связана с санкциями в отношении России.


 

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Фото: сайт РЖД

 

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