Курсирование «Стрижей» Москва — Нижний Новгород прекращено

Так, с 10 марта на маршруте будут работать пять пар поездов «Ласточка».

Кроме того, продолжат курсировать высокоскоростной поезд «Сапсан» Санкт-Петербург — Нижний Новгород и ряд других поездов дальнего следования.

Отмечается, что «Стрижи» обслуживались испанской компанией Talgo. Отмена может быть связана с санкциями в отношении России.





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Фото: сайт РЖД