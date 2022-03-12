Видео дня: нижегородец не может выехать из Шарм-эш-Шейха с 7 марта

Нижегородец Алексей Ярощук не может вылететь из египетского города Шарм-эш-Шейх. Житель столицы Приволжья застрял в Египте с 7 марта и пока неизвестно, когда он попадет домой.
«Нет абсолютно никакого понимаю, когда мы полетим домой. Все рейсы отменяются», — рассказывает Алексей.
Сейчас появилась непроверенная информация об отмене транзитных рейсов из Казахстана в Россию. Именно этим рейсом должны были лететь нижегородцы. Сейчас они находятся в неведении и не знают, когда и как попадут домой.
Напомним, ранее около 50 нижегородцев не могли вылететь из египетского города Хургада. Взрослые и дети записали видео в адрес губернатора региона Глеба Никитина.
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Фото: обложка — pexels
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