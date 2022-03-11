Нижегородцы не могут вылететь из Египта

Около 50 нижегородцев не могут вылететь из Египетского города Хургада. Взрослые и дети записали видео, в адрес губернатора региона Глеба Никитина. Оно опубликовано в сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».
Жители столицы Приволжья не могут покинуть Египет, они застряли в Хургаде. Пока рейсы самолетов на ближайшие дни отменены, они вынуждены ожидать изменений в ситуации в отеле.
В комментариях нижегородцы подтверждают, что есть проблемы с вылетом из Египта.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.
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Фото: pexels
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