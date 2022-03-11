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Нижегородцы не могут вылететь из Египта

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Около 50 нижегородцев не могут вылететь из Египетского города Хургада. Взрослые и дети записали видео, в адрес губернатора региона Глеба Никитина. Оно опубликовано в сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

 

Жители столицы Приволжья не могут покинуть Египет, они застряли в Хургаде. Пока рейсы самолетов на ближайшие дни отменены, они вынуждены ожидать изменений в ситуации в отеле. 

В комментариях нижегородцы подтверждают, что есть проблемы с вылетом из Египта.

Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах остановить все международные рейсы. Рассказываем, как в новых реалиях россияне могут вернуться в страну.

 

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Фото: pexels

 

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