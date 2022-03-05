Airbnb больше не доступен для россиян. Нижегородцы не смогут забронировать жилье через сервис

Сейчас сайт Airbnb стабильно открывается: туристы могут выбрать дату (в календаре будет указано, на какие дни жилье уже занято), но подтвердить бронь уже невозможно.

«Календарь объявления заблокирован, бронирования не принимаются. Приносим извинения. Попробуйте найти другое жилье», — говорится в сообщении на сайте.

Напомним, ранее в Нижнем Новгороде закрывается еще одна международная сеть магазинов. На этот раз — IKEA. Об этом сообщает пресс-службы компании.





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Фото: pexels