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Вслед за H&M из Нижнего Новгорода уходит IKEA

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В Нижнем Новгороде закрывается еще одна международная сеть магазинов. На этот раз — IKEA. Об этом сообщает пресс-службы компании.

 

По информации компании, работа магазинов приостановлена предварительно до 31 мая.

«Приостанавливается импорт и экспорт товаров, производства в России, продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях IKEA».

Напомним, ранее в столице Приволжья закрылись все магазины шведской компании H&M. Торговые точки в «Небе», «Седьмом небе», «Фантастике» и «Меге» прекратили обслуживать клиентов и закрылись на неопределенный срок.


 

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Фото: pexels

 

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