Строительство новой станции стартовало в Нижнем Новгороде

Строительные работы стартовали между Гранитным переулком и улицей Решетниковская по ранее утвержденному графику.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 марта в столице Приволжья — на улицах Максима Горького и Студеной — изменят организацию дорожного движения. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.







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Фото: pexels