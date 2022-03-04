Строительство новой станции стартовало в Нижнем Новгороде

В столице Приволжья подрядная организация начала устанавливать ограждение строительной площадки. Так, в городе начинается строительство новой станции метро. Об этом сообщает МКУ «ГУММиД».
Строительные работы стартовали между Гранитным переулком и улицей Решетниковская по ранее утвержденному графику.
Напомним, ранее сообщалось, что с 1 марта в столице Приволжья — на улицах Максима Горького и Студеной — изменят организацию дорожного движения. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.
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Фото: pexels
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