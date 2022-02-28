На двух центральных улицах Нижнего изменят схему движения. Это связано со строительством метро

С 1 марта в столице Приволжья — на улицах Максима Горького и Студеной — изменят организацию дорожного движения. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства.
В Нижнем Новгороде с 1 марта запрещено движение по улице Студеной (от дома 32) до улицы Максима Горького. Схема движения транспорта изменится из-за строительства новой станции метро. Для свободного подъезда к домам введут двустороннее движение по улице Студеной на участке от дома 32 до улицы Славянской.
Для информирования водителей на подъездах к закрытому участку будут установлены предупреждающие аншлаги и дорожные знаки, запрещающие движение транспортных средств.
Кроме того, с 1 марта запретят остановку и стоянку транспортных средств на участках улиц Максима Горького (от дома 144 до дома 150) и Студеной (от дома 32) до улицы Славянской.
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Фото: «Нижегородская правда» Александр Воложанин
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