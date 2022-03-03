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Масленичных гуляний в Нижнем Новгороде не будет

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В Нижнем Новгороде отменили масленичные гуляния. Администрация столицы Приволжья не планирует проводить в этом году городских мероприятий.

 

Масленичная неделя завершается 6 марта. В этот день обычно проводились народные гуляния со сжиганием чучел и поеданием блинов. Однако в этом году в городе не будут проводиться массовые масленичные гуляния. О причинах отмены в администрации города не сообщили.

Ранее рассказали, какие события приготовила для нижегородцев команда Арсенала — выставки, цикл лекций, презентации и концерты.



 

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Фото: pexels

 

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