Масленичных гуляний в Нижнем Новгороде не будет

В Нижнем Новгороде отменили масленичные гуляния. Администрация столицы Приволжья не планирует проводить в этом году городских мероприятий.
Масленичная неделя завершается 6 марта. В этот день обычно проводились народные гуляния со сжиганием чучел и поеданием блинов. Однако в этом году в городе не будут проводиться массовые масленичные гуляния. О причинах отмены в администрации города не сообщили.
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Фото: pexels
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