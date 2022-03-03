Стала известна актуальная афиша нижегородского Арсенала на март

Рассказываем, какие события приготовила для нижегородцев команда Арсенала — выставки, цикл лекций, презентации и концерты.
Программа мероприятий на март:
Лекция «Ловец света и воздуха. Клод Моне»
- 9 марта стартует цикл лекций «Как искусство стало современным. Главные герои» с ведущим специалистом культурно-просветительского отдела Арсенала Риммой Газе.
Лекция «Поль Сезанн. Дойти до самой сути»
- 23 марта пройдет вторая лекция из цикла «Как искусство стало современным. Главные герои» с Риммой Газе.
Electronic Lab 2022
В рамках программы музыканты, занимающиеся электронной музыкой, проводят бесплатные творческие мастерские, и рассказывают, как развивается это музыкальное направление сегодня.
В 2022 году программа Electronic Lab проводится в формате дискуссионных групп. Темы дискуссий в рамках проекта охватывают базовые категории: звук, время, и пространство.
11 марта
- 19:00–21:00 — дискуссионная группа «Звук»
12 марта
- 19:00–21:00 — дискуссионная группа «Время»
13 марта
- 19:00–21:00 — концерт группы «Кирилл и Виталик». Он пройдет в формате мультимедийного перформанса — четыре исполнителя расположатся вокруг публики, создавая эффект кватро-звука.
Все подробности и расписание можно посмотреть на сайте Арсенала.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.