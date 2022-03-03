Стала известна актуальная афиша нижегородского Арсенала на март

Программа мероприятий на март:

Лекция «Ловец света и воздуха. Клод Моне»

9 марта стартует цикл лекций «Как искусство стало современным. Главные герои» с ведущим специалистом культурно-просветительского отдела Арсенала Риммой Газе.

Лекция «Поль Сезанн. Дойти до самой сути»

23 марта пройдет вторая лекция из цикла «Как искусство стало современным. Главные герои» с Риммой Газе.

Electronic Lab 2022

В рамках программы музыканты, занимающиеся электронной музыкой, проводят бесплатные творческие мастерские, и рассказывают, как развивается это музыкальное направление сегодня.

В 2022 году программа Electronic Lab проводится в формате дискуссионных групп. Темы дискуссий в рамках проекта охватывают базовые категории: звук, время, и пространство.

11 марта

19:00–21:00 — дискуссионная группа «Звук»

12 марта

19:00–21:00 — дискуссионная группа «Время»

13 марта

19:00–21:00 — концерт группы «Кирилл и Виталик». Он пройдет в формате мультимедийного перформанса — четыре исполнителя расположатся вокруг публики, создавая эффект кватро-звука.

Все подробности и расписание можно посмотреть на сайте Арсенала.





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Фото: архив организаторов