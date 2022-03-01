В Парке науки ННГУ расскажут почему слова становятся «плохими»

22 марта в Парке науки ННГУ пройдет лекция номинанта премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Татьяны Гартман. Нижегородская «училка» расскажет почему слова становятся «плохими».
Даже неглубокое погружение в историю языка показывает, что многие ругательства или слова с негативным значением раньше были вполне безобидными. Гости мерпоприятия узнают:
- что общего у ведьмы с невестой, а у позора с театром;
- почему со временем изменяется значение слов, и чаще всего в негативную сторону.
Татьяна Гартман — педагог с тридцатилетним стажем, блогер, журналист, радиоведущая и писатель.
22 марта
Время: 18:30
Место: Парк науки ННГУ (улица Ульянова, 10Б).
Необходима регистрация.
Напомним, ранее нижегородская «училка» Татьяна Гартман стала героиней «Вечернего Урганта».
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