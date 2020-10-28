Нижегородская «училка» Татьяна Гартман стала героиней «Вечернего Урганта»

Выпуск с Татьяной на «Вечернем Урганте» вышел 27 октября. В эфире героиня рассказала о решении стать преподавателем, о реакции учеников на ее блог и об отклике известных телеведущих на ее выпуски. «Училка» вместе с Иваном разобрали самые частые речевые ошибки участников программы «Вечерний Ургант», о которых рассказывала в блоге Татьяна. В конце программы нижегородка представила свои книги о русском языке и грамотности.

«Сегодня я побывала на программе «Вечерний Ургант». Больше всего я боялась, что остроумный, искрометный Иван механически отрабатывает всё, что положено, и превращается в обычного человека. Но это не так! Он всегда такой! И до, и во время, и после!», — сообщила Татьяна в социальных сетях.

Полное интервью Татьяны Гартман для «НН.Собака.ru» можно почитать перейдя по ссылке.

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