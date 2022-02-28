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Стало известно, каким будет новый мост через Оку в Нижнем Новгороде

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Новый мост через реку Оку в Нижнем Новгороде будет балочным. Об этом сообщается в материалах Архитектурного совета Нижегородской области.

 

Совет рассмотрел варианты архитектурного решения мостового перехода и принял за основу для дальнейшего проектирования вариант исполнения «балочный мост».

Государственный контракт на разработку проектной документации моста через Оку был заключен осенью 2021 года. Получение заключения государственной экспертизы планируется летом этого года. Актуальная стоимость строительства и сроки будут определены по результатам разработки проектной документации.

Напомним, ранее стало известно, кто проведет редевелопмент улицы Черниговской. Об этом рассказали представители GloraX в своем Instagram-аккаунте.



 

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Фото: pexels

 

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