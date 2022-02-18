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Стало известно, кто проведет редевелопмент улицы Черниговской

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Мастер-план редевелопмента улицы Черниговской разработает архбюро «Остоженка». Об этом рассказали представители GloraX в своем Instagram-аккаунте.

 

Архитектурное бюро «Остоженка» выбрали по результатом архитектурного конкурса.

В проект войдет комплексное развитие территории в 400 тысяч квадратных метров — от Мельничного переулка до Молитовского моста.

Кроме того, мастер-план включает строительство жилых домов, школ и детских садов, фитнес-центров и наземных паркингов. Также планируется создать новый парк и общественные пространства, которые будут связаны с прогулочной зоной и спуском к Оке.

Так, застройка участка от Мельничного переулка до Молитовского моста может начаться в этом году при предоставлении региону инфраструктурных кредитов. 


 

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Фото: Instagram GloraX

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