Стало известно, кто проведет редевелопмент улицы Черниговской

Мастер-план редевелопмента улицы Черниговской разработает архбюро «Остоженка». Об этом рассказали представители GloraX в своем Instagram-аккаунте.
Архитектурное бюро «Остоженка» выбрали по результатом архитектурного конкурса.
В проект войдет комплексное развитие территории в 400 тысяч квадратных метров — от Мельничного переулка до Молитовского моста.
Кроме того, мастер-план включает строительство жилых домов, школ и детских садов, фитнес-центров и наземных паркингов. Также планируется создать новый парк и общественные пространства, которые будут связаны с прогулочной зоной и спуском к Оке.
Так, застройка участка от Мельничного переулка до Молитовского моста может начаться в этом году при предоставлении региону инфраструктурных кредитов.
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Фото: Instagram GloraX
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