МФЦ Нижнего Новгорода отменят обязательную запись

Режим работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории региона изменился с 25 октября. К таким мерам решено было прийти из-за нестабильной ситуации с COVID-19. Теперь стало известно, что МФЦ отменят обязательную запись.

«МФЦ работают исключительно по предварительной записи только до 28 февраля 2022 года», — сообщается на сайте областного правительства.

С 1 марта записываться на прием в МФЦ региона не потребуется – в любой из центров можно будет прийти в режиме свободного посещения.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области объявил об изменениях коронавирусных ограничений. Так, с 25 февраля — QR-коды, требовавшиеся для допуска в торговые центры, театры, концертные залы и на массовые мероприятия, отменены.





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Фото: pexels