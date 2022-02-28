18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

МФЦ Нижнего Новгорода отменят обязательную запись

Поделиться:

Нижегородцам теперь не придется предварительно записываться для посещения МФЦ. Соответствующие изменения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в указ о режиме повышенной готовности.

 

Режим работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории региона изменился с 25 октября. К таким мерам решено было прийти из-за нестабильной ситуации с COVID-19. Теперь стало известно, что МФЦ отменят обязательную запись.

«МФЦ работают исключительно по предварительной записи только до 28 февраля 2022 года», — сообщается на сайте областного правительства.

С 1 марта записываться на прием в МФЦ региона не потребуется – в любой из центров можно будет прийти в режиме свободного посещения.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области объявил об изменениях коронавирусных ограничений. Так, с 25 февраля — QR-коды, требовавшиеся для допуска в торговые центры, театры, концертные залы и на массовые мероприятия, отменены.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: