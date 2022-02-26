QR-коды в Нижнем — все? Губернатор объявил об отмене QR-кодов и других ковидных ограничений

Губернатор Нижегородской области объявил об изменениях коронавирусных ограничений. Об этом Глеб Никитин сообщил в Instagram. Так, с 25 февраля — QR-коды, требовавшиеся для допуска в торговые центры, театры, концертные залы и на массовые мероприятия, отменены.