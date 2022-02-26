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QR-коды в Нижнем — все? Губернатор объявил об отмене QR-кодов и других ковидных ограничений

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Губернатор Нижегородской области объявил об изменениях коронавирусных ограничений. Об этом Глеб Никитин сообщил в Instagram. Так, с 25 февраля — QR-коды, требовавшиеся для допуска в торговые центры, театры, концертные залы и на массовые мероприятия, отменены.

 

автор фото — Андрей Орехов

Главные изменения в указе «О введении режима повышенной готовности» от 25 февраля:

  • вход в торговые центры, театры, концертные залы и на массовые мероприятия разрешен без QR-кодов
  • отменяется запрет на посещение ТЦ детьми до 16 лет без сопровождения взрослых
  • беременные женщины и пенсионеры могут посещать фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, библиотеки, бани и сауны
  • разрешено проводить массовые мероприятия в общепите исходя из расчета 1 человек на 5 квадратных метров
  • до 31 марта 2022 года общепит работает только навынос с 1:00 до 6:00
  • заполняемость залов заведений общественного питания увеличивается до 70%
  • в фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы можно попасть без записи
  • для бань и саун предусматривается увеличение числа посетителей
  • для кинотеатров и дельфинариев отменяется требование о заполняемости залов не более чем на 60%
  • для театров, концертных залов, цирков перестает действовать требование о заполняемости залов не более 70%



 

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