QR-коды в Нижнем — все? Губернатор объявил об отмене QR-кодов и других ковидных ограничений

Губернатор Нижегородской области объявил об изменениях коронавирусных ограничений. Об этом Глеб Никитин сообщил в Instagram. Так, с 25 февраля — QR-коды, требовавшиеся для допуска в торговые центры, театры, концертные залы и на массовые мероприятия, отменены.
автор фото — Андрей Орехов
Главные изменения в указе «О введении режима повышенной готовности» от 25 февраля:
- вход в торговые центры, театры, концертные залы и на массовые мероприятия разрешен без QR-кодов
- отменяется запрет на посещение ТЦ детьми до 16 лет без сопровождения взрослых
- беременные женщины и пенсионеры могут посещать фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, библиотеки, бани и сауны
- разрешено проводить массовые мероприятия в общепите исходя из расчета 1 человек на 5 квадратных метров
- до 31 марта 2022 года общепит работает только навынос с 1:00 до 6:00
- заполняемость залов заведений общественного питания увеличивается до 70%
- в фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы можно попасть без записи
- для бань и саун предусматривается увеличение числа посетителей
- для кинотеатров и дельфинариев отменяется требование о заполняемости залов не более чем на 60%
- для театров, концертных залов, цирков перестает действовать требование о заполняемости залов не более 70%
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