Стала известна дата закрытия катка в нижегородском парке «Швейцария»

Кроме того, на месте работает прокат коньков, есть заточка и теплая раздевалка.

Напомним, ранее сообщалось, что в парке «Швейцария» открылся новый вход — со стороны «Тобольских казарм». Об этом сообщается в официальном аккаунте парка.







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