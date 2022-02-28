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Стала известна дата закрытия катка в нижегородском парке «Швейцария»

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Команда нижегородского парка «Швейцария» продлила работу катка до 16 марта. Как сообщается на странице парка в Instagram, погодные условия и лед позволяют катку продолжать свою работу.

 

автор фото — Алексей Шевченко

Кроме того, на месте работает прокат коньков, есть заточка и теплая раздевалка.

Напомним, ранее сообщалось, что в парке «Швейцария» открылся новый вход — со стороны «Тобольских казарм». Об этом сообщается в официальном аккаунте парка.



 

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