В Нижегородском парке «Швейцария» открылся еще один вход. Где именно?

«Администрация парка видела каждую публикацию с просьбой об открытии этого входа, отвечала на каждый запрос по электронной почте. И теперь решение этого запроса стало возможным», — отмечается в сообщении.

Так, в период завершения работ по благоустройству этот вход использовался как технический, только для въезда специализированного автотранспорта.

Напомним, в Нижнем Новгороде в урочище Слуда в парке «Швейцария» нижегородцы обнаружили необычное природное явление — ледяной водопад. Рассказываем о точных координатах места.





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Фото: Аккаунт парка «Швейцария» в Facebook