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В Нижнем появится новый автовокзал. Где его планируют строить?

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В Нижнем Новгороде недалеко от ипподрома на проспекте Гагарина планируют построить новый автовокзал. Об этом сообщается в протоколе комиссии регионального Минграда.

 

автор фото — Никита Духник

Новый автовокзал может появится около в 15 метрах западнее ипподрома на проспекте Гагарина. Кроме того, планируют организовать общественные слушания по поводу строительства нового автовокзала.

Так, проект был одобрен комиссией по вопросам землепользования и застройки при региональном Минграде.

В ближайшее время будут организованы общественные обсуждения по вопросу смены зонирования участка под будущим автовокзалом и внесению изменений в генплан Нижнего Новгорода.

Напомним, ранее стало известно, когда заработают все платные парковки Нижнего Новгорода.


 

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