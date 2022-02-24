Стало известно, когда заработают все платные парковки Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде планируют полноценно запустить платные парковки к лету. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Тестовый режим городских парковок может завершиться через несколько месяцев. Полный запуск платных паркингов в столице Приволжья запланирован на лето 2022 года.
Пока в Нижнем Новгороде работает только три паркинга закрытого типа. После отработки взаимодействия с МВД, на всех парковках начнут выставлять штрафы.
Отмечается, что пока объекты работают в пилотном режиме — штрафы нарушителям не приходят.
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Фото: www.admgor.nnov.ru
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