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Стало известно, когда заработают все платные парковки Нижнего Новгорода

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В Нижнем Новгороде планируют полноценно запустить платные парковки к лету. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

 

Тестовый режим городских парковок может завершиться через несколько месяцев. Полный запуск платных паркингов в столице Приволжья запланирован на лето 2022 года.

Пока в Нижнем Новгороде работает только три паркинга закрытого типа. После отработки взаимодействия с МВД, на всех парковках начнут выставлять штрафы.

Отмечается, что пока объекты работают в пилотном режиме — штрафы нарушителям не приходят.



 

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Фото: www.admgor.nnov.ru

 

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