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Цифра дня: в Нижнем Новгороде температура воздуха превышает климатическую норму на 10%

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В Нижегородской области температура воздуха превысила климатическую норму почти на 10%. Об этом сообщает начальник отдела метпрогнозов «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

 

автор фото — Игорь Иванов

По информации метеоролога, в дневное время область ждут оттепели до +4 градусов по Цельсию. В ночное время в регионе все еще сохраняется минусовая температура. Так образом, весна наступит не раньше марта.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в Нижнем Новгороде госпитализировали 16 взрослых и 7 детей из-за падений на льду.


 

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