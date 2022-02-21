Цифра дня: в Нижнем Новгороде температура воздуха превышает климатическую норму на 10%

По информации метеоролога, в дневное время область ждут оттепели до +4 градусов по Цельсию. В ночное время в регионе все еще сохраняется минусовая температура. Так образом, весна наступит не раньше марта.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в Нижнем Новгороде госпитализировали 16 взрослых и 7 детей из-за падений на льду.





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