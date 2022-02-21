Цифра дня: в Нижнем Новгороде температура воздуха превышает климатическую норму на 10%

В Нижегородской области температура воздуха превысила климатическую норму почти на 10%. Об этом сообщает начальник отдела метпрогнозов «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.
автор фото — Игорь Иванов
По информации метеоролога, в дневное время область ждут оттепели до +4 градусов по Цельсию. В ночное время в регионе все еще сохраняется минусовая температура. Так образом, весна наступит не раньше марта.
Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшую неделю в Нижнем Новгороде госпитализировали 16 взрослых и 7 детей из-за падений на льду.
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