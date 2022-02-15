18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Цифра дня: за неделю госпитализировали 23 нижегородца из-за падений на льду

Поделиться:

За прошедшую неделю в Нижнем Новгороде госпитализировали 16 взрослых и 7 детей из-за падений на льду. Об этом сообщает Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.

 

Кроме того, в период с 7 по 14 февраля еще 232 человека, в том числе 45 детей, обратились в медучреждения Нижегородской области с травмами, полученными в результате падения на скользкой дороге.

14 человек за тот же период обратились в медицинские организации с обморожением и переохлаждением. Отмечается, что госпитализация никому не потребовалась. 

Напомним, ранее сообщалось, что 56-летний мужчина погиб после падения на него с крыши куска льда. Инцидент произошел в Сормовском районе — на улице Федосеенко.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: