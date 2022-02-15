Цифра дня: за неделю госпитализировали 23 нижегородца из-за падений на льду

За прошедшую неделю в Нижнем Новгороде госпитализировали 16 взрослых и 7 детей из-за падений на льду. Об этом сообщает Нижегородский территориальный центр медицины катастроф.
Кроме того, в период с 7 по 14 февраля еще 232 человека, в том числе 45 детей, обратились в медучреждения Нижегородской области с травмами, полученными в результате падения на скользкой дороге.
14 человек за тот же период обратились в медицинские организации с обморожением и переохлаждением. Отмечается, что госпитализация никому не потребовалась.
Напомним, ранее сообщалось, что 56-летний мужчина погиб после падения на него с крыши куска льда. Инцидент произошел в Сормовском районе — на улице Федосеенко.
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