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Новое блюдо для парка «Швейцария» придумает Константин Ивлев

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Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев придумает и приготовит фирменное блюдо для парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Instagram-аккаунте рассказала арт-директор парка Юлия Скугаревская.

 

Телеведущий посетил парк «Швейцария» 18 февраля. Его приезд связан с подготовкой к гастрономическому фестивалю «Да, шеф!».

«Готовим Фестиваль «Да, шеф!». Константин пообещал придумать и сделать фирменное блюдо парка “Швейцария”», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее российский шеф-повар Константин Ивлев предложил провести в Нижнем Новгороде первый Поволжский гастрономический форум.



 

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Фото: Instagram Константина Ивлева

 

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