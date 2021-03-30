Константин Ивлев предложил провести в Нижнем Новгороде гастрономический форум

Константин Ивлев посетил Нижний Новгород в рамках проекта «Шеф в школе». Он провел кулинарные мастер-классы для подростков и проверили столовую городской школы №118. В ходе визита Константин Ивлев предложил провести в Нижнем большой Поволжский гастрономический форум.

«Поволжье — это наиболее населенный регион России, в который входят Нижний Новгород, Киров, Чебоксары, Саратов, Ульяновск, Самара и другие крупные города. Мы хотим предложить вам сделать здесь большой кулинарный праздник — первый поволжский ресторанно-гастрономический форум», — предложил Константин Ивлев.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что власти города окажут содействие организаторам форума. Кроме того, мероприятие может войти в программу празднования 800-летия.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив пресс–служб