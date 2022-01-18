Нижегородец погиб после падения на него ледяной глыбы с крыши в Сормовском районе

Ледяная глыба упала на голову нижегородца утром 18 января. Кусок льда обрушился с крыши 1-этажного дома на улице Федосеенко Сормовского района. 56-летний мужчина погиб от полученных телесных травм.

СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Так, по версии следствия, сегодня, 18 января, собственник здания чистил наледь на крыше бензопилой. Ледяной столб диаметром около метра сломался и упал на мужчину.