Жители Нижнего Новгорода выберут имена маленьким тигрятам из зоопарка «Лимпопо»

В преддверии Нового года в нижегородском зоопарке «Лимпопо» родились бенгальские тигрята. Белая тигрица Вега стала мамой впервые. Зоопарк запустил онлайн-конкурс на лучшее имя для новорожденных малышей.
Родителями новорожденных тигрят — мальчика и девочки — стали бенгальские тигры Вега и Барсик.
Конкурс пройдет в два этапа:
- 1 этап — до 13 января горожане смогут написать имена на бумажке и оставить ее в специальном боксе рядом с вольером тигрицы Веги
- 2 этап — на официальной странице зоопарка «ВКонтакте» пройдет голосование. Тигрята будут носить имена, собравшие наибольшее количество лайков
«Год тигра начался для нас с появления на свет живых символов года, в этом мы видим добрый знак. Надеемся, что наши тигрята принесут в Новом году удачу нам и всем нашим посетителям, — добавил гендиректор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.
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Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»
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