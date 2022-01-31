18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Жители Нижнего Новгорода выберут имена маленьким тигрятам из зоопарка «Лимпопо»

Поделиться:

В преддверии Нового года в нижегородском зоопарке «Лимпопо» родились бенгальские тигрята. Белая тигрица Вега стала мамой впервые. Зоопарк запустил онлайн-конкурс на лучшее имя для новорожденных малышей.

 

Родителями новорожденных тигрят — мальчика и девочки — стали бенгальские тигры Вега и Барсик.

Конкурс пройдет в два этапа:

  • 1 этап — до 13 января горожане смогут написать имена на бумажке и оставить ее в специальном боксе рядом с вольером тигрицы Веги
  • 2 этап — на официальной странице зоопарка «ВКонтакте» пройдет голосование. Тигрята будут носить имена, собравшие наибольшее количество лайков

«Год тигра начался для нас с появления на свет живых символов года, в этом мы видим добрый знак. Надеемся, что наши тигрята принесут в Новом году удачу нам и всем нашим посетителям, — добавил гендиректор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: