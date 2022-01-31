Жители Нижнего Новгорода выберут имена маленьким тигрятам из зоопарка «Лимпопо»

Родителями новорожденных тигрят — мальчика и девочки — стали бенгальские тигры Вега и Барсик.

Конкурс пройдет в два этапа:

1 этап — до 13 января горожане смогут написать имена на бумажке и оставить ее в специальном боксе рядом с вольером тигрицы Веги

— до 13 января горожане смогут написать имена на бумажке и оставить ее в специальном боксе рядом с вольером тигрицы Веги 2 этап — на официальной странице зоопарка «ВКонтакте» пройдет голосование. Тигрята будут носить имена, собравшие наибольшее количество лайков

«Год тигра начался для нас с появления на свет живых символов года, в этом мы видим добрый знак. Надеемся, что наши тигрята принесут в Новом году удачу нам и всем нашим посетителям, — добавил гендиректор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

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Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»