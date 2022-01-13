У пары бенгальских тигров Веги и Барсика из Нижегородского зоопарка родились тигрята. Только посмотрите на них!

Под Новый год в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» родились бенгальские тигрята. Белая тигрица Вега стала мамой впервые — у нее родились два малыша.
Этим летом в зоопарке «Лимпопо» поселилась белоснежная красавица — бенгальская тигрица Вега. Прибавление в паре Веги и Барсика случилось под Новый год — у них родились тигрята.
«Сейчас у Веги и Барсика — большая просторная "квартира", куда входит уличная зона для прогулок и две отдельные комнаты — у каждого своя! Дело в том, что тигры — территориальные животные. Для комфорта им, как собственно и нам, людям, необходимо свое личное пространство», — добавляют представители зоопарка.
Напомним, ранее в Нижегородском зоопарке «Лимпопо» родился малыш альпаки. И он довольно самостоятельный, с первых минут жизни стал проявлять активность — «требовал» маму и пытался встать на лапы.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: сообщество зоопарка «ВКонтакте»
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.