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В небе над Нижним можно увидеть международную космическую станцию. Она похожа на очень(!) яркую звезду

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Команда нижегородского планетария имени Гречко рассчитала время, когда горожане смогут понаблюдать за движением Международной космической станции. МКС совершает один виток вокруг Земли примерно раз в полтора часа.

 

Станцию МКС можно увидеть на небе, как «яркую звезду» в тот момент, когда она освещается Солнцем и на определенном отрезке своей траектории отражает полученный свет также, как Луна. В эти несколько минут МКС видна невооруженным глазом. На небе она выглядит как звезда, двигающаяся с запада на восток.

Так, сегодня, 28 января, наблюдать за МКС лучше всего в 17:16 и 18:53, а в субботу — в 18:06 и 19:41.

Сейчас на борту станции находится 66-я долговременная экспедиция: Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Марджберн, Маттиас Маурер и Кейла Бэррон.

Напомним, ранее космонавты поздравили Нижний Новгород с юбилеем прямо из космоса(!). Вместе с ними в невесомости на МКС парил талисман юбилея города — мягкая игрушка олененок Нино.

 

 

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Фото: Instagram планетария имени Гречко

 

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