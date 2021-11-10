Космонавты поздравили Нижний Новгород с юбилеем прямо из космоса(!)

С Международной космической станции космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров поздравили Нижний Новгород с 800-летием. Вместе с ними в невесомости на МКС парил талисман юбилея города — мягкая игрушка олененок Нино.
«В вашем регионе потрясающая природа с великими реками, ландшафтом и великолепными закатами, классическое искусство и современный стрит-арт, энергия мегаполиса и уют регионального города. Именно в Нижегородском крае появился самый узнаваемый символ России — хохломская роспись», — обратился к нижегородцам Антон Шкаплеров.
Вместе с членами экипажа 66-й экспедиции на Международной космической станции в невесомости летал символ 800-летия Нижнего Новгорода — олененок НиНо.
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