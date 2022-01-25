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Почти 50 школ в Нижнем Новгороде закрыли на карантин из-за COVID-19 и ОРВИ

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В столице Приволжья 47 школ полностью закрыты из-за распространения штамма «омикрон» и ОРВИ. Об этом говорится в данных Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области на 25 января.

 

Отмечается, что в регионе уже закрыты (полностью или частично) 14% школ и детских садов. Главными причинами карантина и удаленного обучения стали — распространение ОРВИ и коронавируса. Санитарные врачи призывают родителей обращать внимание на то, как в садиках и школах ведется профилактика распространения этих заболеваний. 

Напомним, в конце января в Нижегородскую область поступит партия вакцины «Спутник М» — 2 169 доз. Об этом сообщает региональный минздрав.

 

 

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