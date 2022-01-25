Почти 50 школ в Нижнем Новгороде закрыли на карантин из-за COVID-19 и ОРВИ

Отмечается, что в регионе уже закрыты (полностью или частично) 14% школ и детских садов. Главными причинами карантина и удаленного обучения стали — распространение ОРВИ и коронавируса. Санитарные врачи призывают родителей обращать внимание на то, как в садиках и школах ведется профилактика распространения этих заболеваний.

Напомним, в конце января в Нижегородскую область поступит партия вакцины «Спутник М» — 2 169 доз. Об этом сообщает региональный минздрав.

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