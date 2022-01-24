Новая партия вакцины «Спутник M» для подростков поступит в Нижний Новгород

Вакцина «Спутник М» для подростков от 12 лет поступит в медицинские организации Нижнего Новгорода до 31 января. Первая партия препарата состоит из 2 169 доз.

Все лечебные учреждения региона готовы к проведению прививочной кампании, закуплено медицинское оборудование и подготовлены бригады.

Напомним, министерство здравоохранения России выпустило новую, уже 14-ю по счету версию методических рекомендаций по диагностике, лечению и профилактике коронавирусной инфекции. «Омикрон», «Мир-19» и вакцина для подростков: рассказываем, что вошло в новую редакцию документа.

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