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Праздники официально все: на площади Минина демонтируют новогоднюю ель

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С сегодняшнего дня январские каникулы можно считать официально завершенными. На площади Минина начался демонтаж главной новогодней ели Нижнего Новгорода.

 

Так, в этом году в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского главную 22-метровую(!) новогоднюю ель установили 10 декабря. Ее украшали 1 500 красных и золотых шаров и светодиодные гирлянды длиной более 5 километров. На верхушке дерева установили двухметровую звезду.

Демонтаж главной новогодней елки c площади Минина и Пожарского стартовал 24 января. С помощью двух автовышек рабочие сняли с веток украшения — их упаковали в коробки до следующего года. После этого рабочие приступили к разборке самой конструкции.

 

фото — ИА «В городе N»

фото — ИА «В городе N»

Напомним, Нижний занял 5 место в рейтинге городов с самой красивой новогодней елкой. Мы обогнали, например, Москву, Петербург и Казань. А кто же впереди? Узнайте, прочитав подробности.

 

 

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