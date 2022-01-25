Праздники официально все: на площади Минина демонтируют новогоднюю ель

Так, в этом году в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского главную 22-метровую(!) новогоднюю ель установили 10 декабря. Ее украшали 1 500 красных и золотых шаров и светодиодные гирлянды длиной более 5 километров. На верхушке дерева установили двухметровую звезду.

Демонтаж главной новогодней елки c площади Минина и Пожарского стартовал 24 января. С помощью двух автовышек рабочие сняли с веток украшения — их упаковали в коробки до следующего года. После этого рабочие приступили к разборке самой конструкции.