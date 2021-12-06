Когда в Нижнем начнут устанавливать и украшать главную новогоднюю ель? Прямо сегодня!

Мэр города Юрий Шалабаев на своей личной странице в Instagram сообщил, что в Нижнем Новгороде начали устанавливать главную новогоднюю ель. Красавица высотой 22 метра будет полностью украшена к 10 декабря.

Кроме того, ель украсят 1 500 красных и золотых шаров и светодиодные гирлянды длиной более 5 километров. На верхушке дерева появится двухметровая звезда.

Также, по словам мэра, в столице Приволжья украсят 155 елей.

Напомним, ранее министр культуры региона Олег Беркович рассказал о программе празднования Нового года и Рождества в столице Приволжья. Так, мероприятия стартуют с 10 декабря.

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Фото: pexels