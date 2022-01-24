Выпуск авторской программы «Непутевые заметки» сняли в Нижнем Новгороде. Передача выйдет на «Первом канале»

«Дмитрий Крылов расскажет о своем взгляде на наш город. Приятно будет снова увидеть Нижний на федеральном телевидении!», — прокомментировал губернатор.

Программа выходит по воскресеньям на «Первом канале» в 9:20. Пока неизвестно, когда выпуск про Нижний Новгород выйдет в эфир.

Напомним, телеведущая Ида Галич посвятила выпуск программы «Незвездные флюиды» Нижнему Новгороду. Она пообщалась с комиком Ириной Мягковой, многодетной мамой, 82-летней женщиной, потерявшей родных и детской командой по следж-хоккею «Торпедо».

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