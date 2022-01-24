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Выпуск авторской программы «Непутевые заметки» сняли в Нижнем Новгороде. Передача выйдет на «Первом канале»

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Авторская программа о путешествиях с ведущим Дмитрием Крыловым выходит на «Первом канале» с начала 1996 года. На этот раз съемочная группа приехала в столицу Приволжья. Информация об этом появилась в группе «Нижегородской ярмарки».

 

 

фото — Instagram Нижегородской ярмарки

«Дмитрий Крылов расскажет о своем взгляде на наш город. Приятно будет снова увидеть Нижний на федеральном телевидении!», — прокомментировал губернатор.

Программа выходит по воскресеньям на «Первом канале» в 9:20. Пока неизвестно, когда выпуск про Нижний Новгород выйдет в эфир.

Напомним, телеведущая Ида Галич посвятила выпуск программы «Незвездные флюиды» Нижнему Новгороду. Она пообщалась с комиком Ириной Мягковой, многодетной мамой, 82-летней женщиной, потерявшей родных и детской командой по следж-хоккею «Торпедо».

 

 

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