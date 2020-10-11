Ида Галич сняла в Нижнем Новгороде новый проект

Телеведущая Ида Галич посвятила выпуск программы «Незвездные флюиды» Нижнему Новгороду. Она пообщалась с комиком Ириной Мягковой, многодетной мамой, 82-летней женщиной, потерявшей родных и детской командой по следж-хоккею «Торпедо».
Выберите свой город:
Ваш город
Телеведущая Ида Галич посвятила выпуск программы «Незвездные флюиды» Нижнему Новгороду. Она пообщалась с комиком Ириной Мягковой, многодетной мамой, 82-летней женщиной, потерявшей родных и детской командой по следж-хоккею «Торпедо».
Новый выпуск шоу Иды Галич «Незвездные флюиды» вышел про Нижний Новгород. Телеведущая прогулялась по главной туристической улице города Большой Покровской и узнала насколько хорошо нижегородцы знают свой город, побывала на Моховых горах и Горьковском водохранилище.
Главными героями выпуска стали — детская команда по следж-хоккею «Торпедо», фотограф-инвалид Евгений Шамшура, продюсер шоу «Женский стендап» на ТНТ Ирина Мягкова, 82-летняя пенсионерка Нина, потерявшая мужа и сыновей, мать 14-ти детей Веда, у которой обнаружили рак.
Ида Галич опубликовала реквизиты счетов для помощи героям выпуска, а полную версию программы можно посмотреть перейдя по ссылке.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK, Facebook и Telegram.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.