Ида Галич сняла в Нижнем Новгороде новый проект

Новый выпуск шоу Иды Галич «Незвездные флюиды» вышел про Нижний Новгород. Телеведущая прогулялась по главной туристической улице города Большой Покровской и узнала насколько хорошо нижегородцы знают свой город, побывала на Моховых горах и Горьковском водохранилище.

Главными героями выпуска стали — детская команда по следж-хоккею «Торпедо», фотограф-инвалид Евгений Шамшура, продюсер шоу «Женский стендап» на ТНТ Ирина Мягкова, 82-летняя пенсионерка Нина, потерявшая мужа и сыновей, мать 14-ти детей Веда, у которой обнаружили рак.

Ида Галич опубликовала реквизиты счетов для помощи героям выпуска, а полную версию программы можно посмотреть перейдя по ссылке.

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