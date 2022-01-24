БК «Нижний Новгород» ушел на карантин. Команда пропустит матч в Краснодаре

Об этом говорится в социальных сетях баскетбольного клуба.

Так, накануне выезда в Краснодар на матч с «Локомотивом-Кубань», команда получила результаты ПЦР-тестирования. Часть анализов оказалась — положительной. Баскетбольна команда вынужденно ушла на карантин. Отмечается, что единая Лига ВТБ согласовала перенос игры, новую дату объявят позже.

Напомним, ведущие спортивные клубы города — ХК «Торпедо», БК «Нижний Новгород», ФК «Нижний Новгород» — создали экипировку команд, выполненную в едином стиле. В основе айдентики к 800-летию города лежит несколько общегородских символов и смыслов.

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Фото: сообщество БК «Нижний Новгород» «ВКонтакте»