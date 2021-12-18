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Шоу Ильи Авербуха к 800-летию Нижнего признано лучшим в мире

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17 декабря премия The Best Events Awards World (главное международное признание в event-индустрии) наградила лауреатов. Так, шоу к 800-летию Нижнего Новгорода стало лучшим в номинации «Культурное музыкальное и спортивное событие».

 

Выбирая победителей, команда премии учитывала креативность идеи, технологические инновации, атмосферу и качество исполнения. Среди номинантов были сотни мероприятий со всего мира, но в шорт-лист попали только четыре. Очная защита проекта прошла 15 декабря 2021 года на английском языке. Перед комиссией от Нижегородской области выступал министр культуры региона Олег Беркович.

«Сначала мы выиграли приз в Х Национальной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. Сегодня стали лучшими в мире! Нижний Новгород вновь ярко заявил о себе на международном уровне», — поделился Олег Беркович.

Напомним, ранее прошел финал Х Национальной премии Russian Event Awards. Сразу 9(!) проектов от Нижегородской области победили и стали лауреатами в сфере событийного туризма.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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