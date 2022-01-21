В Нижнем Новгороде временно закроют площадь Свободы. Рассказываем о причинах

Городское пространство — площадь Свободы — полностью закроют для горожан на время строительства новой станции метро. Об этом заявил гендиректор МКУ ГУММиД Андрей Левдиков.
автор фото — Дима Четыре
По словам Левдикова, на площади Свободы будет два выхода со станции метро — один у здания «Атомэнергопроекта», а второй — у Сквера имени 1905 года. Отмечается, что для строительства станции метро будет снесена Автостанция «Сенная».
Напомним, в Нижнем Новгороде планируют построить две новые станции метро к 2027 году. Проект продления нижегородского метрополитена начнут разрабатывать в октябре этого года.
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