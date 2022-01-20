Опубликован список самых красивых крепостей страны. Нижегородский кремль в тройке!

Глобальный маркетплейс для поездок BlaBlaCar опубликовал рейтинг самых интересных и величественных кремлей страны. Так, Нижегородский кремль — в первой тройке.
автор фото — Игорь Иванов
На территории России насчитывается около 50 кремлей, а лидирует в рейтинге единственный в Сибири Тобольский кремль, следом идет — Ростовский. Кремль в Нижнем Новгороде оказался на третьей строчке. Отмечается, что он — единственный в стране, «на территорию которого ни разу не ступала нога недруга».
Также в рейтинг вошел — Рязанский кремль, где находится 18 памятников истории и культуры XI–XIX веков и сохранившаяся до наших дней каменная башня Сызранского кремля.
Напомним, одно из крупнейших мировых информагентств Reuters опубликовало топ лучших фотографий животных за 2021 год. Фотография Анастасии Макарычевой с изображением синей собаки из Дзержинска вошла в рейтинг.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.