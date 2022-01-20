Опубликован список самых красивых крепостей страны. Нижегородский кремль в тройке!

На территории России насчитывается около 50 кремлей, а лидирует в рейтинге единственный в Сибири Тобольский кремль, следом идет — Ростовский. Кремль в Нижнем Новгороде оказался на третьей строчке. Отмечается, что он — единственный в стране, «на территорию которого ни разу не ступала нога недруга».

Также в рейтинг вошел — Рязанский кремль, где находится 18 памятников истории и культуры XI–XIX веков и сохранившаяся до наших дней каменная башня Сызранского кремля.

Напомним, одно из крупнейших мировых информагентств Reuters опубликовало топ лучших фотографий животных за 2021 год. Фотография Анастасии Макарычевой с изображением синей собаки из Дзержинска вошла в рейтинг.

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