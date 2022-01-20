Международное агентство Reuters опубликовало подборку лучших фотографий животных. Синяя собака из Дзержинска в топе!

Кадр был сделан 16 февраля прошлого года. В социальных сетях появились фотографии с изображением собак с шерстью синего оттенка. Дзержинцы предполагали, что шерсть животных могла приобрести такой цвет из-за купания в химических отходах.

Автором изображения стала — фотограф-документалист из Нижнего Новгорода Анастасия Макарычева. По словам девушки, после публикации снимка международное издание предложило ей сотрудничество.

Напомним, ранее сообщалось, что работа Нижегородского фотограф Никиты Духника вошла в топ 6-ой международной фотопремии 35AWARDS, в которой приняло участие 123 тысяч фотографов из 173 стран.

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Фото: REUTERS/Anastasia Makarycheva